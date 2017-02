Der Ring ist frei, der Tunnel nah, man drückt ein bisschen zu fest aufs Gas und ist fix wieder draußen - gemerkt hat man nichts. Ein paar Wochen später liegt dann die Rechnung im Briefkasten: Dem berüchtigten Schwarzblitzer in Britz entkommt kein Raser.

Auch im vergangenen Jahr spielte die Anlage an der A100 in Neukölln das mit Abstand höchste Bußgeld aller stationären Blitzer Berlins ein: Von Januar bis November 2016 erfasste sie 78.821 Geschwindigkeitsverstöße. Der Blitzer am Siemensdamm / Nikolaus-Groß-Weg (Charlottenburg) folgt mit 32.500 Verstößen auf Platz zwei, dritter ist die Anlage an der Schildhornstraße / Gritznerstraße in Steglitz mit 24.500 Verstößen.

All das geht aus der Antwort des Innen-Staatssekretärs Torsten Akmann (SPD) auf eine Grünen-Anfrage ans Abgeordnetenhaus hervor - veröffentlicht am Mittwoch.