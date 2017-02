Karnevalsumzug am Sonntag - Cottbus kommt wieder in Schunkelstimmung

24.02.17 | 11:32 Uhr

Cottbus gehört am Sonntag wieder den Jecken: Nachmittags zieht der größte Karnevalsumzug Ostdeutschlands durch die Stadt. Rund 4.000 Karnevalisten und 80.000 Zuschauer erwartet die Stadt - in diesem Jahr unter verschärften Sicherheitsbedingungen.

In Cottbus dreht sich am Sonntag alles um den Karneval. Zum "Zug der fröhlichen Leute", dem größten Karnevalszug in Ostdeutschland, erwartet die Stadt rund 4.000 Aktive und 80.000 Schaulustige, die sich das Spektakel vom Straßenrand aus anschauen.

Am Nachmittag können Zuschauer zweieinhalb Stunden lang live im rbb Fernsehen verfolgen, wie mehr als 80 geschmückte Lastwägen, Musikkapellen, Reiter, Kutschen sowie närrisches Fußvolk durch die Stadt ziehen. Am Sonntagabend zeigt der rbb dann die Fernsehgala "Heut' steppt der Adler". Rund 300 Karnevalisten aus allen Teilen der Region - unter anderem Eggersdorf, Strausberg, Berlin, vom Schorbuser Karneval Club und dem Karnevalclub Ruhland - treten in dem Zweieinhalb-Stunden-Programm mit Büttenreden und Gardetänzen auf. Die Gala wurde am 28. Januar in der Stadthalle Cottbus aufgezeichnet.

Ausgeweitete Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitsmaßnahmen für den Cottbuser Karnevalsumzug wurden angesichts des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche verschärft. Mehrere Zufahrtsstraßen würden mit Containern gesperrt, hatte die Stadtverwaltung Mitte Februar angekündigt. Außerdem sollen mehr Sicherheitskräfte eingesetzt werden. Besucher dürfen keine Rucksäcke, Flaschen und Kartons mitbringen und müssen mit Kontrollen rechnen.



Am 11. November war die Karnevalszeit in Cottbus eingeläutet worden. Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) gab den Rathausschlüssel für die gesamte fünfte Jahreszeit an das Prinzenpaar Danny I. und Maria I. ab. Auch in vielen anderen Städten Südbrandenburgs wie Lübben, Lübbenau und Calau sowie in der Landeshauptstadt Potsdam läuteten die Narren damals mit dem Sturm der Rathäuser die fünfte Jahreszeit ein, die bis zum Aschermittwoch am 1. März dauert.

2.000 Karnevalisten beim Berliner Umzug

In Berlin fand der Karnevalsumzug bereits am vergangenen Sonntag statt. Rund 2.000 Närinnen und Narren zogen unter dem Motto "Sei wer du willst" beim 15. Berliner Faschingszug durch die City-West. 25 Wagen fuhren über den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße bis zum Wittenbergplatz. Rund 30 Tonnen Süßigkeiten warfen die Narren in die Menge. 250.000 Zuschauer hatten die Veranstalter erwartet. Auch hier waren angesichts des Anschlags am Breitscheidplatz vom 19. Dezember die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden, unter anderem mit Lkws, die die Zufahrt zum Umzug blockierten. Außerdem endete der Zug am Wittenbergplatz, statt wie ursprünglich geplant am Breitscheidplatz. Während der Zug diesen Platz passierte, wurde eine Gedenkminute in Stille eingelegt.

Apps für die Schunkelstimmung

Wer auch außerhalb von Karnevalsveranstaltungen in Schunkelstimmung geraten möchte, kann sich mittlerweile auch zahlreicher Apps bedienen. Beispielsweise die "Alaaf Karnevalsapp". Mit Hilfe der Tasten können hier verschiedene Karneval-Sounds ausgelöst werden: "Humpdada, Humpdada", ein Tusch oder gar frenetischer Applaus der Narren. Oder die mit dem Bierglas-Icon versehene "Trinksprüche-App". Hier können nicht zitatfeste Narren ablesen, was andere ihrer Zunft zum Lachen bringt: "Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer" oder "Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd. In Bayern ist es umgekehrt". Wem das nicht genügt, der kann sich an die "Jeck-App" halten. Hier gibt es neben Karneval-Sounds ein Schunkelbarometer. Während der Jeck also mit Mobiltelefon und aktivierter App schunkelt, berechnet das Barometer, wie jeck der Schunkelnde ist. Im Anschluss bekommt er vom Handy einen Karnevalstitel wie "Pappnas" verliehen.