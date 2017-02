Johann Krieger Samstag, 25.02.2017 | 11:57 Uhr

Das word GeflügelPEST lässt einen glauben da würden massenhaft Tiere sterben. Tatsächlich sind es bisher aber nur einige hundert und dass bei zig Millionen Wildvögeln die über den Winter hier sind. Ist doch keine so hohe Todesrate, finde ich. Wenn das Virus so gefährlich wäre, müssten doch auch mehr Tiere daran verenden.

Das der Erreger für Nutzgeflügel so gefährlich ist, kann doch vielleicht auch an den Bedingungen in der Massentierhaltung liegen. Bei zigtausend Tieren auf engstem Raum ist es doch kein Wunder, dass die Tiere da kein vernünftiges Immunsystem aufbauen können. Gegenteilige Aussagen der Geflügelindustrie sind schlichtweg gelogen, die prophylaktische Gabe von Antibiotika beweist doch, dass die Tier unter diesen Umständen krankheitsanfälliger sind.