Frau kehrt von Kreuzfahrt nicht zurück - Mann aus Eberswalde unter Tötungsverdacht

27.02.17 | 18:04 Uhr

Wenn zwei auf eine Kreuzfahrt gehen und nur einer zurückkommt - dann stimmt etwas nicht. Ein Mann aus Eberswalde steht unter Verdacht, seine Frau auf einer Schiffsreise übers Mittelmeer umgebracht zu haben. Sie ist verschwunden, er sitzt in Italien in Haft.

Ein Mann aus Eberswalde wird in Italien beschuldigt, seine Frau auf einer Kreuzfahrt umgebracht zu haben. Zuletzt wurde die Chinesin am 10. Februar in Genua gesehen. Da bestieg sie mit ihrem Mann, Jahrgang 1972 aus Eberswalde, und ihren zwei Kindern die "MSC Magnifica", um übers Mittelmeer zu fahren. So berichten es italienische Medien. Am 20. Februar, als das Schiff wieder in Italien, diesmal in Civitavecchia, anlegte, ging die Frau nicht wieder von Bord.



Laut Medienberichten war das Paar während der Kreuzfahrt aufgefallen, weil seine zwei Kinder verlottert ausgesehen haben. Die Familie lebte zuletzt im irischen Dublin. Jetzt steht der Mann aus Eberswalde unter Verdacht, seine Frau während der Kreuzfahrt umgebracht zu haben und sitzt deshalb in Untersuchungshaft in Rom. Die Kinder seien in Obhut der italienischen Behörden und bekämen psychologische Unterstützung, sagte der Anwalt des Verdächtigen, Luigi Conti.



Ist die Frau in Griechenland von Bord gegangen?

Der Mann bestreitet seine Schuld. Seine Frau habe keine Lust mehr auf die Reise gehabt und sei deshalb in Griechenland von Bord der "MSC Magnifica" gegangen, so die Verteidigung. Da sie schon mehrmals eine Reise unterbrochen habe, sei ihm das nicht seltsam vorgekommen. Der Verteidiger will nun Zeugen - unter anderem aus Deutschland - anhören, um den Fall aufzuklären und seinen Mandanten aus der Untersuchungshaft freizubekommen. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte am Montag mit, die deutsche Botschaft in Rom betreue den Beschuldigten konsularisch und stehe in Kontakt mit seinem Rechtsanwalt und den italienischen Behörden.