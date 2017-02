Prozess am Amtsgericht Cottbus

Er soll Waren und Dienstleistungen bekommen und dafür Aufträge erteilt haben: In Cottbus steht seit Dienstag der ehemalige Chef der Messe CMT vor Gericht. Er bestreitet die Vorwürfe. Zum Prozessauftakt wurden die ersten beiden der insgesamt 20 Zeugen gehört.

Der Angeklagte machte am ersten Prozesstag keine Angaben. Sein Anwalt erklärte, sein Mandant bestreite die Vorwürfe.

In Cottbus steht seit Dienstag der frühere Geschäftsführer der städtischen Messegesellschaft vor Gericht. Der 61-Jährige muss sich wegen Bestechlichkeit verantworten: Er soll bei der Auftragsvergabe bestimmte Firmen begünstigt und dafür kostenlos Waren oder Dienstleistungen bekommen haben.

Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Neuruppin soll der Ex-Messechef zwischen 2008 und 2011 von Geschäftspartnern unter anderem eine Digitalkamera, ein Laptop und ein Buffet für 17 Personen bekommen haben, das an seine Privatanschrift geliefert worden sein soll. Außerdem habe der Beschuldigte für Arbeiten in seinem Privathaus nur einen geringen Teil der eigentlichen Kosten an die Firmen gezahlt. Insgesamt belaufe sich die Summe der Waren und Dienstleistungen auf mehr als 7.000 Euro.

Im Gegenzug habe die CMT Aufträge an die Firmen vergeben, ohne dass Vergleichsangebote eingeholt wurden oder es Ausschreibungen gab.