Der kleine Berliner Eisbär Fritz bekommt ein jungtierfreundliches Zuhause: Umbauarbeiten an der Eisbärenanlage im Tierpark Berlin sollen dem drei Monate alten Jungtier mit seinen kurzen Beinen das Klettern erleichtern, wie der Eisbärenkurator Florian Sicks am Donnerstag erläuterte. "Dort, wo die Felsen zu steil oder Stufen zu hoch sind, wird nachgebessert."

Fritz soll im Frühjahr zusammen mit seiner Mutter Tonja erstmals die Wurfhöhle im Tierpark verlassen. Derzeit ist er noch etwas unsicher auf den Beinen. Fritz ist das erste Eisbärenjunge in dem Zoo seit 22 Jahren. Derzeit ist die junge Eisbärenfamilie für die Besucher noch nicht zu sehen.



Auch der Besucherbereich an der Eisbärenanlage wird neu gestaltet. Den Gästen soll unter anderem vermittelt werden, was der Klimawandel für Eisbären als größte Landraubtiere der Erde bedeutet. "Wir möchten die Emotionen, die unser Fritz seit seiner Geburt in den Menschen hervorruft, gern nutzen, um auf das Problem seiner Verwandten in der Arktis aufmerksam zu machen", erklärte Tierparkdirektor Andreas Knieriem.