Erste Kinderwunsch-Tage in Berlin - "Kinderwunsch-Messe" ruft Ärzte und Kirche auf den Plan

11.02.17 | 08:12 Uhr

Für ein Baby sind Paare mit unerfülltem Kinderwunsch bereit, weit zu gehen. Doch in Deutschland sind nicht alle Methoden erlaubt. Die erste "Kinderwunsch-Messe" will Betroffene jetzt umfassend informieren - auch über hierzulande nicht legale Praktiken. Von Sabine Prieß



Endlich ein Baby in den Armen halten. Von diesem Traum soll nach Schätzungen des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung etwa jedes siebte Paar in Deutschland erfüllt sein. Für ein eigenes Kind sind viele von ihnen bereit, medizinisch und finanziell aufwändige und emotional aufwühlende Wege zu gehen – teils auch illegale.



In diese Lücke stößt jetzt eine umstrittene Messe: In Berlin finden im Februar erstmals die "Kinderwunsch-Tage" statt. Sie richten sich an "alle, die eine Familie gründen oder diese vergrößern" möchten. Dort stellen sich auch internationale Aussteller mit Methoden vor, die hierzulande nicht erlaubt sind.



Die Messe richtet sich an Paare, wie die Brandenburgerin Anja Meinert* und ihren Mann Torsten, die jahrelang vergeblich versucht haben, ein Kind zu bekommen. "Wir hätten nach jedem Strohhalm gegriffen", sagt Meinert, die inzwischen Mutter einer dreijährigen Tochter ist, die mithilfe einer Berliner Kinderwunschklinik gezeugt wurde. Im Frühling und Sommer 2013 hatte sich das Paar mehreren so genannten "ICSI's" - hierbei wird im Reagenzglas eine einzelne Samenzelle in die Eizelle der Frau injiziert - unterzogen. Drei solche Therapien wollte die Krankenkasse anteilig mitfanzieren. Die Meinerts hatten Glück: Im zweiten Anlauf wurde Anja Meinert schanger. Das ersehnte Wunschkind war auf dem Weg. Kostenpunkt bis zu diesem Zeitpunkt: mehr als 3.000 Euro.



Infos zu Kinderwunschbehandlungen aus erster Hand

Doch nicht nur heterosexuelle Familien wie die Meinerts, sondern auch homosexuelle Paare, bei denen es mit den legalen und oft von den Krankenkassen mitfinanzierten Kinderwunschmethoden nicht geklappt hat, greifen inzwischen auf hierzulande nicht erlaubte oder angewandte Praktiken wie Leihmutterschaft, Eizellspende oder das Einsetzen von drei und mehr im "Kryotransfer" (eingefrorene befruchtete) eingesetzte Embryonen zurück. Der Aufwand dafür hält sich in Grenzen. Ein Kurztrip ins Nachbarland genügt oftmals. Das ist möglich, weil die rechtliche Lage in den einzelnen Staaten – sowohl in der EU als auch international – sehr unterschiedlich geregelt ist. Im Februar lädt nun also die erste deutsche Publikumsmesse zum Thema alle Informationsbedürftigen ein. "Information zu Kinderwunschbehandlungen aus erster Hand" soll es, so der Veranstalter der "Kinderwunsch-Tage", F2F Events aus Groß-Britannien, am 18. und 19. Februar im Hotel Mercure in Berlin-Moabit geben. Der Eintritt kostet pro Person 20 Euro und mehr. Erfahrung attestiert sich F2F Events - die bislang auf Gesundheitsthemen wie Allergien und vegane und ökologische Themen fokussiert waren - darin, "dynamische Live Erlebnisse für qualitativ hochwertige Besucher zu liefern". "Ich denke, ich wäre erst zu einer solchen Messe gegangen, wenn ich mich über Methoden hätte informieren wollen, die hier nicht erlaubt sind", sagt Meinert rbb|24. "Denn wenn sie in anderen Ländern erlaubt sind, können sie so verwerflich ja nicht sein".

Schon im Vorfeld gibt es viel Kritik an der Messe

Erst in der vergangenen Woche hat sich der katholische Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, mit Bedenken gegenüber der Kinderwunsch-Messe geäußert. Er sagte, er verstehe die Nöte der Paare, die sich ein Kind wünschten, fände es aber trotzdem "gut, dass in Deutschland nicht alles erlaubt ist, was medizinisch möglich und anderenorts bereits erlaubt ist". Der Berliner Landesvorsitzende des Berufsverbands der Frauenärzte geht noch weiter. "Das ist eine Werbeveranstaltung, von der gerade für Patienten keine sachlichen Informationen zu erwarten sind", sagte Matthias Bloechle der Deutschen Presse-Agentur. Die Messe sei unnötig. Auch beim Berliner Senat ist man nicht glücklich über die Messe. "Wir unterstützen es nicht, wenn in Berlin über solche Verfahren informiert wird [...]. Wir sehen aber auch keine rechtliche Handhabe, die Messe vorab zu untersagen", teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Berlin mit.

Was hier nicht legal ist, ist im Ausland nicht illegal

Auf der Teilnehmerliste der Kinderwunschtage finden sich neben diversen Samenbanken, Selbsthilfegruppen und ganzheitlich orientierten Beratungsangeboten auch Kinderwunschzentren aus Spanien, Tschechien, USA, die auch Leihmütterschaften vermitteln und Eizellspenden. Wirklich illegal ist das nicht, denn EU-Bürger haben natürlich das Recht anderenorts Therapien wahrzunehmen, auf die sie zu Hause keinen Anspruch haben. So können restriktive deutsche Regelungen umgangen oder Geld gespart werden. "Wir hatten auch nicht so viel Geld und mussten uns sehr anstrengen, um uns die künstlichen Befruchtungen, die schlussendlich zu unserer Tochter geführt haben, leisten zu können," sagt Meinert. Das Paar wünscht sich jetzt ein zweites Kind. Hierzu wird es wieder medizinische Unterstützung brauchen. Ein Gang auf die "Kinderwunschtage"-Messe kommt für Anja Meinert derzeit aber nur aus einem Grund nicht in Frage. "Ich bin schon ein bisschen schwanger", verrät sie. Ein Embryonentransfer habe bereits stattgefunden. In etwa zwei Wochen wird sie erfahren, ob die beiden eingesetzten Embryonen sich eingenistet haben. Falls nicht, wäre ein Auslagern des Kinderwunsch-Projektes nach Tschechien für sie durchaus denkbar. Vor allem aus Kostengründen.

Die Eizellgeberin muss das Kind auch austragen

Allein in Berlin gibt es etwa 20 Kinderwunschkliniken. Sie halten sich – wie generell in Deutschland – im Regelfall an die Richtlinien der Bundesärztekammer, die Teil der Berufsordnung von Ärzten ist. Erlaubt sind neben Samenspenden Eingriffe, bei denen Eizellen befruchtet werden – auch außerhalb des Körpers. Doch die Frau, von der die Eizellen stammen, muss das Kind auch gebären. Und es sollen nur verheiratete oder in einer festen Partnerschaft lebende Menschen Zugang zu Samenbank und künstlicher Befruchtung erlangen. Die Eizellspende ist – genau wie eine Leihmutterschaft - in Deutschland nach dem Embryonenschutzgesetz generell verboten. In anderen Ländern ist Eizellspende erlaubt. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Spanien, Tschechien und die USA. Womit wir wieder bei der Kinderwunschmesse sind. * Name von der Redaktion geändert