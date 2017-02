Tier flog 1.205 Kilometer bis zum Weinkeller - Fledermaus aus der Uckermark in Frankreich entdeckt

03.02.17 | 14:00 Uhr

Es ist eine kleine Sensation. So vermelden es zumindest die Fledermausspezialisten aus dem "Nationalpark Unteres Odertal". Ein "kleiner Abendsegler" aus der Uckermark ist jetzt in einem Weinkeller in Südfrankreich entdeckt worden. Sie flog mehr als 1.200 Kilometer.



Eine Fledermaus aus dem "Nationalpark Unteres Odertal" (Uckermark) ist in Südfrankreich wiedergefunden worden. Nach Angaben des Nationalparks wurde das Tier im Juli 2016 in Stendell bei Schwedt beringt und damit markiert. Dieses Weibchen sei Ende August aus der Uckermark weggeflogen und vor kurzem im Weinanbaugebiet La Motte en Provence entdeckt worden. Damit hat das Tier eine Flugstrecke von 1.205 Kilometern zurückgelegt. Die französischen Fledermausforscher entdeckten sie demnach in einem Weinkeller.

Abendsegler ist ein Fernwanderer

Die Brandenburger Experten hoffen nun, dass das Tier im Frühling in den Nationalpark zurückkommt, um mit anderen Weibchen ihren Nachwuchs aufzuziehen. Die weit gereiste Fledermaus sei ein "kleiner Abendsegler". Diese Art könne bis zu 4,5 Zentimeter groß werden und zählt zu den "fernwandernden Fledermausarten". Wie es heißt, verlassen die "kleinen Abendsegler" spätestens Ende September die mitteleuropäischen Gefilde - also in dem Fall Brandenburg - und fliegen in die süd-südwestlichen Überwinterungsgebiete. Nationalparkleiter Dirk Treichel teilte mit, dass der Fund für ihn der "Lohn für engagierte ehrenamtliche Arbeit um den Schutz dieser kleinen Säugetiere" sei. Er sicherte zudem die finanzielle und organisatorische Unterstützung des Projektes "Fledermauszug Deutschland" durch die Nationalparkverwaltung und den Förderverein Nationalpark Unteres Odertal zu.

Fledermäuse werden mit Armklammern markiert

Im Rahmen des Projektes "Fledermauszug Deutschland" werden den Angaben zufolge seit Frühjahr 2015 auch im Nationalpark und in der Nationalparkregion "Rauhautfledermäuse" und "Kleinabendsegler" beobachtet und markiert. Bei Untersuchungen am und im Unteren Odertal sind den Angaben zufolge bisher 928 Tiere vom Schwedter Fledermausexperten Jörn Horn mit Armklammern markiert worden. Ende Juli 2016 seien in einem Waldgebiet nördlich von Schwedt 49 "Kleinabendsegler" markiert worden. Das jetzt in Südfrankreich entdeckte Tier gehörte demnach dazu.

La Motte in der Provence