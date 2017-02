Zur Urteilsverkündung am Montag waren Dutzende Journalisten und zehn Kamerateams anwesend. Die Zuschauerbänke waren eng besetzt. Nachdem der Vorsitzende Richter verkündet hatte, dass die beiden angeklagten Raser wegen Mordes lebenslang hinter Gitter müssen , gab es ein Raunen im Zuschauerraum. Die Verwandten der Angeklagten schluchzten. Hamdi H. blieb lange stehen, redete dem Richter Ralph Ehestädt in seine Begründung hinein. Der ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen.

Zwei junge Sportwagenfahrer müssen lebenslang ins Gefängnis: Sie hatten sich in der City West ein illegales Autorennen geliefert, bei dem ein Unbeteiligter starb. Es ist das erste Mal, dass Raser wegen Mordes verurteilt wurden. Doch die Verteidigung will das Urteil anfechten.

Richter Ehestädt stellte seiner Begründung voran, dass jeder Fall ein anderer sei. Das gelte auch bei illegalen Autorennen. In diesem Fall aber sei es ein Mord gewesen. Die Angeklagten seien nicht nur mit 170 km/h durch die Berliner Innenstadt gefahren und hätten dabei rote Ampeln ignoriert, sie seien beide in der Tatnacht motiviert gewesen, das Rennen unbedingt und rücksichtslos gewinnen zu wollen. Ihre jeweilige Liebe zu schnellen Autos, über die beide Selbstbestätigung erfahren hätten, sei entsprechend als Motiv zu werten. In der Urteilsbegründung heißt es wörtlich: "Natürlich wussten die Angeklagten, was passieren kann."

Das Gericht begründete das Urteil für den Todesfahrer und den Fahrer des zweiten Autos also mit einem "mittäterlichen Geschehen mit bedingtem Tötungsvorsatz". Als juristisches Mordmerkmal erkannte das Gericht, dass in diesem Fall die Autos als Tatwaffe ein gemeingefährliches Mittel gewesen seien. Das von der Anklage angeführte Mordmerkmal niedriger Beweggründe sahen die Richter nicht.