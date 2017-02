Fünf Männer haben am Freitagabend eine Wohnung gestürmt und einen 34-Jährigen mit einem Schuss verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Angeschossene mit drei weiteren Männern im Alter von 20, 31 und 32 Jahren und einer 27-Jährigen in einer Wohnung in Lankwitz im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf gefeiert. Die Unbekannten klingelten, drangen ein und feuerten auf den 34-Jährigen.



Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Die übrigen Anwesenden erlitten einen Schock. Die Frau wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.