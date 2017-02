In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte ein Lokal in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) angegriffen. Nach Angaben der Polizei schleuderten mehrere schwarz gekleidete Personen Steine und Gläser gegen das Schaufenster der Kneipe in der Konrad-Wolf-Straße. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich sieben Gäste in dem Lokal befunden.

Durch die geöffnete Eingangstür seien auch mehrere, vermutlich mit Farbe und Buttersäure gefüllte Einweggläser, in den Gastraum gelangt und zerbrochen, berichtete die Polizei. Eine 45-jährige Besucherin und die 57-jährige Betreiberin wurden von der Flüssigkeit am Körper getroffen. Rettungskräfte brachten die Jüngere zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Gäste klagten über Ekel und Übelkeit, lehnten jedoch ärztliche Hilfe ab.



Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Fachdienststelle des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob es einen politischen Hintergrund gibt, konnte die Polizei am Donnerstagmittag nicht sagen.