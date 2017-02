Weniger Gewalttaten in der Berliner U-Bahn

Der Fall des sogenannten U-Bahn-Treters hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Attacke empörte, und sorgte für viele Berichte und Debatten. Beruhigend aber ist nun die Gesamtbilanz: Die Zahl der Gewaltentaten in der U-Bahn sank im letzten Jahr.

Die Zahl der Gewalttaten in der Berliner U-Bahn ist zuletzt wieder leicht gesunken - auch wenn Fälle wie der Tritt gegen eine Passantin am Bahnhof Hermannstraße Ende 2016 viel Aufsehen

erregten. Im vergangenen Jahr registrierten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 2.167 Gewaltdelikte in Zügen und auf Bahnsteigen.

Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck hervor, die der dpa vorliegt.