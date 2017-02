Damit landwirtschaftlich ungenutzte Heideflächen weiter so schön violett leuchten, müssen sie regelmäßig "verjüngt" werden. Am besten geht das mit Feuer. Die Werbiger Heide bei Bad Belzig wird deshalb jetzt kontrolliert abgebrannt. Von Karsten Steinmetz

Rauchwolken ziehen über die Werbiger Heide zwischen Wollin und Bad Belzig hinweg. Sträucher und kleine Kiefern brennen. Brandexperte Stefan Klein steht in gelber feuerfester Kleidung einige Meter von den Flammen entfernt – er sei immer wieder beeindruckt von dem Feuer, sagt er: "Wie stark das brennt, wie hoch die Flammen schlagen."

Eine Art Kanne hält Stefan Klein fest in der Hand. Darin ist eine Benzin-Diesel-Mischung, mit der der Brandexperte die Heide an verschiedenen Stellen immer wieder neu anzündet.

Steffen Bohl vom Naturpark Hoher Fläming beobachtet das Feuer zufrieden aus sicherer Entfernung. Das kontrollierte Abrennen sei die einzige Möglicheit, die Landschaft zu erhalten. Schafe würden es nicht schaffen, die Heide nieder zu fressen: "Die würden auch einfach nicht satt werden in dieser Heide. Und wenn man nichts macht und diese Landschaft nicht pflegt, dann würde es einfach wieder zuwalden." Das Ergebnis wäre dann nach einiger Zeit wieder ein Kiefernwald, sagt Bohl.



Die Bäume sollen also weg, und die Heide mit ihrer hohen Artenvielfalt sich erholen, sagt Bohl: "Die jungen Heidetriebe, die jetzt rauskommen, die werden in diesem Jahr 20, 30 Zentimeter sprießen und dann blühen. Das wird eine Blüte geben, wie wir sie hier seit Jahren nicht mehr hatten." Im Spätsommer werde dann alles violett sein.