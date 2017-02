So soll es aussehen, das zentrale Wohn- und Geschäftshaus im sogenannten Quartier Heidestraße am Hauptbahnhof. Entworfen hat es ein Berliner Architektenbüro, das sich damit jetzt gegen sechs Konkurrekten durchsetzte.

Ein Berliner Architekturbüro hat den Wettbewerb für die Gestaltung eines zentralen Gebäudes im Quartiers Heidestraße - eines Teils der Europacity - gewonnen. Das teilte am Montag die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit. Demnach soll der Entwurf von "Robertneun Architekten" für das Quartier Heidestraße umgesetzt werden.

Bei dem Areal, das bebaut werden soll, handelt es sich den Angaben zufolge um rund 9.500 Quadratmeter im Quartier Heidestraße am nördlichen Ende der Europacity. In dem Bau soll es künftig Wohnungen und Gewerbeflächen geben. Insgesamt sind in dem Quartier rund 175.000 Quadratmeter Gewerbe- und Einzelhandelsflächen geplant, sowie rund 860 Wohnungen.

An dem jetzigen Wettbewerb hatten sich laut Senatsverwaltung sieben Architektenbüros beteiligt - sie sollten Fassaden und Grundrisse für die jeweiligen Nutzungsbereiche entwickeln. Das Büro Robertneun habe nun ein "sehr selbstbewusstes Ziegelgebäude" entworfen, teilte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher am Montag mit, und lobte, der Bau lasse "die Erinnerung an die industrielle Vergangenheit des Areals wieder aufleben".