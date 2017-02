DDR-Heimkind kämpft um Rehabilitation - Vergewaltigt und im Heim misshandelt

12.02.17 | 13:32 Uhr

Norda Krauel ist 16, als die Jugendhilfe der DDR ihr Leben zerstört: Als die Jugendliche ausreißt, wird sie in das Durchgangsheim in Bad Freienwalde gesteckt - später in den Jungendwerkhof in Burg. Nun kämpft Krauel dafür, dass sie rehabilitiert wird. Von Anne Schmidt

Norda Krauel ist damals, Anfang 1980, ein schwieriger Teenager für die DDR-Behörden: Die 16-Jährige aus Gosen ist ausgerissen und bei einer Freundin in Berlin untergeschlüpft. Dort trifft sie sich mit kubanischen Jugendlichen. Sie spielt mit dem Gedanken, die DDR zu verlassen und zu ihrem leiblichen Vater nach West-Deutschland zu gehen.



Die Verweigerung der Teenagerin hat Gründe: Weil ihre Mutter mehrmals nicht zur Wahl gegangen und wegen kritischer Bemerkungen gegen den Staat aufgefallen ist, wird der guten Schülerin die heiß ersehnte Lehrstelle als Buchhändlerin entzogen. Ein Schock für das Mädchen, das schon von Kindesbeinen an ein Buch nach dem anderen verschlingt. Noch größer wird ihre Verzweiflung, als ihre Mutter sie nicht verteidigt oder hilft, die Wunsch-Lehrstelle wiederzubekommen. Stattdessen soll Norda Krauel eine Ausbildung zur Buchhalterin beginnen. Ein Unding für die Jugendliche, die überhaupt kein Interesse an einem "Zahlenberuf" hat.



In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an ihren Onkel, er arbeitet bei der Stasi. Von ihm erhofft sie sich Hilfe, doch noch ihre Lehrstelle zur Buchhändlerin zurückzubekommen. Doch der Onkel hilft ich nicht, im Gegenteil: Der getrennt lebende Mann vergewaltigt die Schülerin. Norda Kraul reißt aus und geht zu ihrer Freundin nach Berlin.

Norda Krauel heute

Gynäkologische Zwangsuntersuchung

Dort wird sie kurze Zeit später verhaftet: "Wir saßen gerade in der Gruppe zusammen bei ihr zum Mittagessen. Es klopfte an der Tür und zwei Männer standen in der Tür. Die haben dann eine Ausweiskontrolle gemacht. Alle haben ihre Ausweise wiederbekommen - nur ich hab meinen Ausweis nicht wiederbekommen. Ich musste dann die Wohnung verlassen, wurde mitgenommen."



Die Männer sind keine Hausmeister, wie die 16-Jährige zuerst glaubt - es sind Mitarbeiter der Staatssicherheit. Sie wird verhört, beschimpft und schließlich in ein Wagen gezwungen. Als nächstes, erinnert Norda Krauel sich, findet sie sich in einem Verhörraum in der Stasi-Zentrale wieder. Es ist ein "Raum mit einem kleinen viereckigen Metalltisch". Ihre Hände werden an den Stuhl gefesselt, wieder wird sie stundenlang verhört: Was sie mit den Männern - den kubanischen Jugendlichen - gesprochen habe, wollen die Stasi-Mitarbeiter wieder und wieder wissen.



Norda Krauel schweigt. Sie ist "bockig". Der 16-Jährigen ist noch überhaupt nicht klar, in was für ein gefährlichen Situation sie sich befindet: Die DDR-Behörden entscheiden schließlich, dass sie ab jetzt in einem Kinderheim untergebracht wird. Die erste Station ist das Durchgangsheim Alt Stralau. Dort muss Norda Krauel eine gynäkologische Zwangsuntersuchung über sich ergehen lassen. Eine schmerzhafte und entwürdigende Tortur für das Mädchen, insbesondere nach den Vergewaltigungserfahrungen kurze Zeit zuvor. Gegen ihren Willen wird ihr dann im Gefängniskrankhaus Buch ein Schultertattoo entfernt. Knapp 3 Wochen nach ihrer Verhaftung landet Norda Krauel schließlich in Bad Freienwalde in dem "Durchgangsheim der Jugendhilfe Frankfurt (Oder)".

Drei Tage auf einer Stelle stehen

Norda Krauel erinnert sich noch genau, wie sie durch das große Tor auf den Hof des Heimes gehen musste: Es ist ein ehemaliges Gefängnisgebäude, das noch aus der Kaiserzeit stammt. Die Kinder und Jugendlichen sind in Zellen mit vergitterten Fenstern und schweren Metalltüren untergebracht. Schikane und Gewalt stehen auf der Tagesordnung. Das erfährt jeder Neuankömmling schon am ersten Tag. Kaum angekommen muss sie sich ausziehen und nackt auf dem Gang warten, bis sie neue Kleider bekommt. Gefühlt steht sie mehrere Stunden auf dem Gang. "Ich wurde dann in eine Zelle geschubst. Hinter der Zellentür war so ein gelblicher Fleck auf dem Boden. Auf diesen Fleck hatte ich die Anweisung zu stehen und mir zu überlegen, warum ich überhaupt hier bin." Drei Tage lang muss die damals 16-Jährige auf dem Fleck in der Zelle stehen. Sie schafft es, weil sie sich in ihren Kopf flüchtet: "In dem Moment, als ich nackt auf diesem Flur stand, da haben meine Gedanken angefangen mit dem Spiel: Das bin nicht ich. Das passiert nicht mir." Norda Krauel flüchtet sich in Gedanken ans Meer, verkriecht sich in sich selbst, um die schmerzenden Muskeln, die beängstigenden Geräusche und die Panik, die sie in den drei Tagen in der Zelle quälen, zu überstehen.

Sogar kleine Kinder unter den Insassen

Im Erdgeschoss sind die "Jungs" untergebracht, im ersten Stock jugendliche Mädchen wie Norda Krauel, ganz oben die Kleinen. Der Jüngste, schätzt die Zeitzeugin, war vielleicht vier Jahre alt. Ein kleiner, abgemagerter Junge, zu dem die Teenagerin eine enge Verbindung aufbaut. "Er hat mich gefragt, ob ich ihn auf den Arm nehmen kann und ob er Mutti zu mir sagen darf", erzählt sie mit Tränen in den Augen.



Die Kinder und Jugendlichen haben ein militärisch straff organisierten Alltag. Nach brutalen Frühsportübungen auf dem Hof müssen sie bis zum Abend Zwangsarbeit verrichten für das Eberswalder Leuchtenwerk: Sie schrauben Lampenfassungen zusammen – im Akkord. Essen und insbesondere Getränke sind rationiert. Arbeiten die Kinder und Jugendlichen nicht gut genug, müssen sie zur Strafe noch einmal Sportübungen absolvieren. "Das war nicht nur Hampelmann machen. Das war Häschen-Hüpf zwanzig Runden auf dem Gefängnishof und Kniebeugen und Liegestütze. Wer nicht mitgekommen ist, weil er zu jung war, weil er die Kraft nicht hatte oder weil er verletzt war, der wurde von den Erziehern gerne geohrfeigt oder in den Rücken getreten." Oder die Erzieher werfen mit dem kiloschweren Schlüsselbund nach den Kindern und Jugendlichen.

Zeit in Freienwalde anerkannt - in Burg nicht

Etwas länger als eine halbes Jahr muss Norda Krauel in Bad Freienwalde bleiben. Dann wird sie für mehrere Monate in den Jungendwerkhof nach Burg gebracht. Insgesamt 22 Monate, bis zu ihrem 18. Geburtstag, ist die junge Frau der DDR-Jungendhilfe ausgeliefert und muss in den Heimen leben.



Bis heute leidet Norda Krauel wie viele andere DDR-Heimkinder unter den schweren gesundheitlichen und psychischen Problemen, die ihr Heimaufenthalt ausgelöst hat: Nur mit ihrem Mann verlässt sie das Haus, in der Nacht plagen sie schwere Schlafstörungen. Die viel zu harte körperliche Arbeit, insbesondere während in der Zeit in dem Jungenwerkhof, haben ihren Rücken nachhaltig geschädigt.



Seit sechs Jahren prozessiert sie vor Gericht, um als Opfer der DDR-Diktatur anerkannt zu werden. Vor kurzem hat Norda Krauel einen Teilsieg erreicht: Zumindest ihre Zeit im Durchgangslager in Bad Freienwalde wurde anerkannt. Sie ist das erste ehemalige Heimkind aus Bad Freienwalde, dem das gelungen ist. Für ihren Aufenthalt in dem Jugendwerkhof Burg wurde sie noch nicht rehabilitiert.

Aktuell geplante Gesetzesänderung Der Bundesrat hat am Freitag beschlossen, die Rehabilitierung von DDR-Heimkindern zu vereinfachen. Die Länderkammer beschloss, einen entsprechenden Gesetzentwurf von Thüringen und Sachsen dem Bundestag zuzuleiten. Danach sollen Kinder, die ausschließlich wegen der politischen Verfolgung oder Inhaftierung ihrer Eltern in einem Heim untergebracht waren, ohne weitere Nachweise rehabilitiert werden können.



Bislang müssen solche DDR-Heimkinder nachweisen, dass mit der Unterbringung zusätzlich auch eine politische Verfolgung intendiert war. Diesen Nachweis könnten sie jedoch regelmäßig nicht bringen, da die Akten oftmals vernichtet oder unvollständig seien, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs.



Im Ergebnis hätten die Betroffenen weder Anspruch auf Kapitalentschädigung noch auf Opferente. Dies wiege umso schwerer, als der erforderliche Nachweis nicht der Lebenswirklichkeit der DDR entspreche. Denn die politische Verfolgung von Eltern betraf notwendigerweise immer die gesamte Familie, so der Bundesrat.