Erneut Feuer in der Storkower Straße - Zum siebten Mal brennt es im Hochhaus in Prenzlauer Berg

16.02.17 | 11:52 Uhr

In einem Zwölfgeschosser in Berlin-Prenzlauer Berg hat es am Mittwochabend gleich zweimal gebrannt. Die Mieter konnten das Feuer beide Male selbst löschen. Darin haben sie leider Erfahrung: Seit Jahresbeginn gab es in dem Haus insgesamt sieben Feuer.

Gleich zweimal hat es am Mittwochabend in einem zwölfgeschossigen Hochhaus in der Storkower Straße im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gebrannt. Die Feuerwehr war, so Pressesprecher Gerd Buske, um 19:44 Uhr mit drei Löschfahrzeugen vor Ort. Doch bei ihrer Ankunft sei das Feuer, das in der vierten Etage ausgebrochen war, schon gelöscht. "Es brannte eine geringe Menge Papier", sagte Buske rbb|24. Ins Krankenhaus sei niemand gebracht worden. Ein Mieter, der Brandgeruch wahrgenommen habe, habe das Feuer auch selbst gelöscht, sagt Patricia Brämer von der Berliner Polizei.



Knapp drei Stunden später brannte es erneut

Um 22:30 Uhr, erklärte Brämer rbb|24, sei die Polizei dann noch einmal in dasselbe Hochhaus gerufen worden, weil es erneut gebrannt habe. "Jemand muss die noch dort liegenden Reste ein weiteres Mal angezündet haben", so Brämer. Glutnester seien nicht vorhanden gewesen nach dem ersten Brand. Wieder konnte das Feuer von den Anwohnern gelöscht werden. Nach Angaben der Polizeisprecherin hat es damit seit Jahresanfang in dem Haus in der Storkower Straße 173 zum siebten Mal gebrannt. Immer wieder seien Briefe, Kinderwägen und weitere Gegenstände angezündet worden, so Brämer. Man ermittele in alle Richtungen und prüfe auch, ob jemand ein Motiv habe, dort immer wieder Feuer zu legen. Die 2. Brandkommission des LKA ermittelt.

Bewohner des Hauses werden beraten

Auch habe das zuständige Brandkommissariat die Bewohner des Hauses dafür sensiblisiert, leicht brennbare Gegenstände nicht länger auf den Fluren stehen zu lassen. "Der Pappkarton für die Werbeflyer unter den Briefkästen brennt gut", so Brämer.