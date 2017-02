Video: Abendschau | 21.02.2017 | Rainer Unruh

Prozess in Berlin wird fortgesetzt - Hund aus 11. Stock geworfen? Angeklagter widerspricht

21.02.17 | 19:26 Uhr

Weil er einen Jack-Russell-Terrier genervt aus dem 11. Stock geworfen haben soll, steht seit Dienstag ein 51-Jähriger vor Gericht. Dieser bestreitet allerdings die Tat - und schiebt seinem Mitbewohner die Verantwortung zu.



Im Prozess um den mutmaßlichen Wurf eines Hundes aus einem Berliner Hochhauses hat ein 51-Jahre alter Angeklagte am Dienstag jede Schuld bestritten. Er habe mit dem Vorfall nichts zu tun, beteuerte der Mann am Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten. Für das Tier sei sein damaliger Mitbewohner verantwortlich gewesen.



Dem Frührentner ist angeklagt wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung. Er soll vor acht Monaten den sieben Jahre alten Jack-Russell-Terrier Pepe durch einen Wurf aus dem Fenster einer Wohnung im 11. Stock in Berlin-Köpenick getötet haben. Das Tier starb laut Ermittlungen gegen 22.30 Uhr. Der Angeklagte soll den Terrier genervt gepackt haben. "Wie von ihm beabsichtigt, verstarb der Hund durch den Sturz", heißt es in der Anklage. Das tote Tier wurde am Morgen in einer Biomülltonne entdeckt.



Halterin vertaute Tier einem Bekannten an

Am Dienstag erklärte der Angeklagte, er habe zu diesem Zeitpunkt geschlafen. In jener Nacht sei einer von zwei damaligen Mitbewohnern anwesend gewesen. Die Richterin fragte, ob er nach der mutmaßlichen Tat zu einem dieser Männer gesagt habe: "Pepe hat das Fliegen gelernt." Der Angeklagte wies eine solche Äußerung zurück.



Halterin des Hundes war eine 45-jährige Altenpflegerin. Weil sie für elf Tage in den Urlaub nach Spanien fliegen wollte, habe sie einem Bekannten ihren Wohnungsschlüssel gegeben, berichtete sie am Dienstag. "Er sollte mit dem Hund in meiner Wohnung bleiben." Der 49-jährige Kurierfahrer - damals einer der Mitbewohner des Angeklagten - habe sich aber nicht daran gehalten.



"Da war kein Blut"

Der 49-Jährige sagte, er habe den Hund beim Angeklagten gelassen und sich mit seiner Freundin getroffen. Als er am Morgen mit Pepe Gassi gehen wollte, habe der 51-Jährige gesagt, "dass ich nach unten gehen und gleich einen Müllsack mitnehmen soll". Der Angeklagte sei alkoholisiert gewesen.



Am Dienstag tauchten jedoch auch Widersprüche auf: Die Freundin des Kurierfahrers erklärte, aus ihrer Sicht sei das Tier nicht aus dem 11. Stock geworfen worden. "Ich habe den toten Hund gesehen. Da war kein Blut. Er muss abgelegt worden sein." Weil der Angeklagte krank und schwach sei, könne er es "nicht gewesen sein".



Das Amtsgericht will daher nun weitere Zeugen vernehmen. Der Prozess wird am 14. März fortgesetzt. Ursprünglich war nur ein Verhandlungstag angesetzt.