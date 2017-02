Joop verkauft seine 'Villa Wunderkind' an Hasso Plattner

Modedesigner Wolfgang Joop (72) hat seinen bisherigen Potsdamer Wohnsitz, die Villa Wunderkind am Heiligen See, verkauft. Der Mäzen Hasso Plattner (73) habe sie mit seiner Hasso Plattner Stiftung erworben, berichten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" am Mittwoch. Stiftungsvorstand Fritz Mang habe dies bestätigt. Laut Mang soll die Villa nun nicht mehr privaten Wohnzwecken dienen. Wie sie konkret genutzt wird, dazu wollte der Vorstand der Plattner-Stiftung noch keine Angaben machen.