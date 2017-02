Im September hatte das ZDF-Magazin "Frontal 21" berichtet, in Deutschlands größter Justizvollzugsanstalt in Tegel habe es einen regen Schmuggel von Waren in die Haftanstalt hinein und aus dem Komplex heraus gegeben. In den Schwarzhandel seien angeblich mehrere Justizbeamte involviert gewesen, berichtete das Magazin unter Berufung auf Gefangene.



Häftlinge berichteten demnach, mit Wissen von Beamten und Insassen seien über den Fahrdienst der Haftanstalt Material, Rohstoffe und Arbeiten von Sträflingen aus der Anstalt geschmuggelt und verkauft worden. "Die Beamten haben alles, was nicht niet- und nagelfest war und in der JVA produziert worden ist, mit nach Hause genommen", wurde ein Gefangener zitiert. Zudem sei er von einem Beamten erpresst worden, als er eine Beteiligung abgelehnt habe.



Weiter hieß es, Gefangenen seien als Belohnung für die Beteiligung am Schmuggel "freie Tage" gewährt worden. Die Beamten hätten Insassen außerhalb des Gefängnisses unbeaufsichtigt den Tag verbringen lassen.



Damals hatte die Justizverwaltung von einem Einzelfall gesprochen. Es werde gegen einen Beamten wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Man gehe nicht von einem Schmugglernetzwerk aus, so die Justizverwaltung im vergangenen Herbst.