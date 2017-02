In Berlin wird am Montag der Prozess gegen zwei junge Männer fortgesetzt, bei deren illegalem Straßenrennen im vergangenen Jahr auf dem Berliner Tauentzien ein Unbeteiligter getötet wurde. Im Verfahren sollen unter anderem Polizisten als Zeugen ihre Einschätzung zu zahlreichen Verkehrsstraftaten geben, die einer der beiden Angeklagten bereits in der Vergangenheit begangen hatte.

Bei dem Rennen der beiden 25 und 27 Jahre alten Männer war es bei einem Tempo von 160 Kilometern pro Stunde zu einem Unfall mit einem Jeep gekommen. Dessen 69-jähriger Fahrer war bei Grün losgefahren, wurde mit voller Wucht vom Wagen des jetzt angeklagten Hamid H. erwischt und 70 Meter weit geschleudert. Der Jeep-Fahrer starb noch am Unfallort.