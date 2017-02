Mieterin in Oberhavel erstochen

Der Vorsitzende Richter nannte es "eine hinrichtungsähnliche Tatausführung": Wegen Mordes an seiner Mieterin hat das Landgericht Neuruppin den 82-jährigen Vermieter der Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Dem Urteil nach habe der Mann die 75-Jährige nach jahrelangen Streitigkeiten heimtückisch und aus niederen Beweggründen ermordet, so Gerichtssprecherin Iris Le Claire am Dienstag.

Nach Erkenntnissen des Gerichts hatte der Mann der 75-Jährigen im Juli 2016 im Hof eines Mehrfamilienhauses in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) aufgelauert und die Frau mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet. Das habe er, so der 82-Jährige vor Gericht, bei der Hitler-Jugend gelernt. Zur Begründung hatte der Mann gesagt, es hätte "eben sein müssen" und er habe sein Erbe nicht mit Mietbetrügern hinterlassen wollen, die zu wenig zahlten. Ein Gutachter hatte dem Rentner volle Schuldfähigkeit bescheinigt.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger des Mannes kündigte Revision gegen das Urteil an.