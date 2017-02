Der Leiter der Bahnhofsmission am Berliner Bahnhof Zoo, Dieter Puhl, wird mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Die Auszeichnung wird ihm am Donnerstag im Roten Rathaus verliehen, wie die Berliner Senatskanzlei am Dienstag mitteilte. Überreicht wird Puhl der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland am Bande, so die offizielle Bezeichnung, durch Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Puhl ist gelernter Sozialarbeiter und arbeitet seit 25 Jahren in der Obdachlosenhilfe, seit 2009 leitet er die Bahnhofsmission am Zoo. Die zwölf hauptamtlichen und bis zu 150 ehrenamtliche Mitarbeiter der zur Berliner Stadtmission gehörenden diakonischen Einrichtung versorgen unter seiner Leitung täglich bis zu 600 Gäste mit Essen und Kleidung, vorwiegend Obdachlose und arme Menschen. Die Einrichtung hat ganzjährig rund um die Uhr geöffnet.