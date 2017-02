200.000 Juden leben in Deutschland. Über jüdische Tradition und Religion herrscht oft Unwissenheit. Unter dem provokanten Namen "Rent a Jew" vermittelt ein Internetportal Referenten an Nicht-Juden, um so einen authentischen Einblick in das Judentum zu gewähren. zibb hat die Referentin Juna Grossmann begleitet.