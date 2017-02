Ein Toter, dessen Verletzungen auf eine Gewalttat schließen lassen, ist am Donnerstagnachmittag in Berlin-Britz in der Nähe der A 100 gefunden worden. Über die Identität des Mannes ist noch nichts bekannt, die Mordkommission ermittelt.

In einer Grünanlage im Berlin-Neuköllner Ortsteil Britz ist ein toter Mann gefunden worden. "Die Hintergründe sind noch völlig unklar", sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen.

Ein Passant hatte den Toten nach Polizeiangaben am frühen Donnerstagnachmittag in der Nähe der Autbahn A 100 in einem Park, der sich an einem Wirtschaftsweg zwischen Ballinstraße und Buschkrugallee befindet, entdeckt. Die Verletzungen des Mannes deuten, das sagte eine Polizeisprecherin am Freitagvormittag dem rbb, auf eine Gewalttat hin.



Nach dem Fund der Leiche machten sich Kriminaltechniker auf den Weg zum Fundort und sicherten Spuren auch in der Umgebung des Fundortes. Die Hintergründe wie Todesursache oder mögliches Fremdverschulden sind noch völlig unklar. Zu Alter und Identität des Toten wurden ebenfalls noch keine Angaben gemacht.



Eine Mordkommission ermittelt.