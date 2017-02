Die Berliner Polizei hat Angaben zurückgenommen, wonach in Neukölln ein 62-Jähriger absichtlich die Treppe eines U-Bahnhofs hinuntergeschubst wurde. Der Mann wurde offenbar bei einer Auseinandersetzung von drei anderen Männern angerempelt.

Nach aktuellen Informationen der Berliner Polizei ist am U-Bahnhof Boddinstraße ein 62-jähriger Mann die Treppe hinuntergeschubst worden - allerdings nicht mit Absicht, wie am Mittwochmorgen von der Polizei mitgeteilt.



Stattdessen wurde der Mann wohl von zwei Männern umgerempelt, die auf der Flucht vor einem dritten Mann waren. Dieser war anscheinend mit einem Messer bewaffnet.



Der verletzte 62-Jährige kam ins Krankenhaus. Nach jetzigem Stand habe er keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten, hieß es. Die Ermittlungen zu den beteiligten Männern dauern derweil an, wie die Polizei mitteilte.