Das Bezirksamt von Berlin-Reinickendorf hat seine Bürger dazu aufgerufen, sich gegen Masern impfen zu lassen. Seit Mitte Dezember seien acht Menschen in dem Bezirk erkrankt, teilte das Amt am Dienstag auf seiner Homepage mit. Bislang gebe es vor allem Fälle im Märkischen Viertel sowie in den Ortsteilen Reinickendorf und Wittenau. Das Gesundheitsamt rechne mit weiteren Fällen in den kommenden Wochen.

Bereits in den vergangenen Jahren gab es in Berlin immer wieder Masernausbrüche. 2016 erkrankten in der Hauptstadt nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) rund 80 Menschen - deutlich mehr als in anderen Bundesländern. Bundesweit waren es laut Robert Koch-Institut (RKI) rund 300 Fälle. 2015 erreichte Berlin sogar einen Negativ-Rekord seit Einführung der Meldepflicht: Mehr als 1.200 Menschen steckten sich mit dem Virus an.



Das Lageso sieht das Problem im Wesentlichen bei den nicht oder nicht ausreichend geimpften Erwachsenen. Allerdings liegt Berlin auch bei den Impfquoten von Kindern nicht auf dem angepeilten Stand: 92 Prozent der Kinder sind laut Lageso bei der Schuleingangsuntersuchung geimpft - 95 Prozent sind als Ziel im Nationalen Impfplan der Länder festgeschrieben.



Bei Erkrankungen mit Masern im Säuglingsalter kann es auch noch nach Jahren zu einer seltenen Spätfolge (SSPE) kommen, die dann aber immer tödlich verläuft. Vor zwei Jahren verstarb ein kleiner Junge aus Reinickendorf an den Masern.