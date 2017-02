Massenschlägerei zwischen Fußball-Hooligans in Moabit

Vor dem Fußball-Spiel zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt haben sich am Samstagmittag militante Fans der beiden Mannschaften in Berlin eine Massenschlägerei geliefert. Am Nachmittag war die Lage aber unter Kontrolle, hieß es.