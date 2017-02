Zahlen 2016 sprunghaft gestiegen - Keuchhusten greift in Berlin wieder um sich

08.02.17 | 17:36 Uhr

Keuchhusten gilt in Deutschland als weitgehend unter Kontrolle, schließlich wird hier regelmäßig dagegen geimpft. Derzeit gegen die Fallzahlen aber wieder nach oben: In Berlin werden Jahr für Jahr mehr Fälle registriert. Dafür gibt es mehrere Erklärungen.

In Berlin leiden so viele Menschen an Keuchhusten wie seit Jahren nicht: 2016 registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) 1.164 Fälle, das sind bisher die meisten Fälle, seit 2013 die bundesweite Meldepflicht für die Infektionskrankheit eingeführt wurde. 2013 wurden in Berlin 520 Patienten pro Jahr registriert, 2015 waren es rund 800. Die Gründe für den Anstieg der Infektionen sind nicht ganz klar. Eine gewisse "Impfmüdigkeit" oder auch eine impfkritische Einstellung bei Eltern sei es eher nicht, sagt Susanne Glasmacher vom RKI rbb|24. Dagegen spreche, dass Schulanfänger fast immer gegen die Krankheit geimpft seien. "Das Problem ist eher, dass die notwendigen Auffrischungsimpfungen nicht vorgenommen werden", sagt Glasmacher. Auch Erwachsene müssten nämlich alle zehn Jahre ihren Impfschutz erneuern, genau wie den vor Tetanus und Diphterie. Aber das wüssten viele nicht. Und eine Keuchhustenerkrankung schütze nicht vor Wiederansteckung – nach ein paar Jahren sei der so erworbene Schutz wieder wirkungslos.

RKI: Flüchtlinge genauso betroffen wie übrige Bevölkerung

Dass Flüchtlinge häufiger erkranken, weil die möglicherweise nicht geimpft sind, kann Glasmacher nicht bestätigen: "Natürlich erkranken auch Flüchtlinge an Keuchhusten, aber sie tun das im Verhältnis nicht häufiger als die übrige Bevölkerung." In Berlin werden die Ankommenden unter anderem gegen Keuchhusten geimpft. Die Keuchhusten-Bakterien verbreiten sich durch Husten, Niesen oder Sprechen über winzige Tröpfchen aus dem Nasen-Rachen-Raum. Gefährlich ist die Krankheit nicht so sehr für Erwachsene als vielmehr für Säuglinge: "Bei ihnen kann Keuchhusten zu Atemstillstand führen", sagt Susanne Glasmacher. In Berlin starben im vergangenen Jahr drei Säuglinge an der Krankheit.

Überall werden mehr Fälle gemeldet

Bundesweit zeigt sich bei den Keuchhustenerkrankung der gleiche Trend wie in Berlin: Die gemeldeten Fallzahlen entwickelten sich sprunghaft nach oben. "Wir sehen hier wahrscheinlich beides: eine Krankheitswelle, aber auch eine zunehmend bessere Erfassung", sagte Wiebke Hellenbrand, Infektionsforscherin am RKI. Sie vermutet, dass die bundesweite Welle auch mit einem typischen Zyklus des Erregers zu tun hat. In Ostdeutschland werden Pertussis-Infektionen bereits seit 2002 erfasst. Höhepunkte waren die Jahre 2007 und 2012 - die Zeit könnte also wieder reif sein.