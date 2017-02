Mehr Arbeitsunfälle in Berlin

Bei Arbeitsunfällen in Berlin sind im vergangenen Jahr mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Senatsverwaltung für Arbeit auf Anfrage mit. Nur eine Person wurde schwer verletzt.

2015 hatte es drei tödliche Arbeitsunfälle in Berlin gegeben, zudem waren bei fünf weiteren Unfällen sechs Menschen schwer verletzt worden. Der Senat führt in der Statistik auch den Arzt der Charité, den ein Patient im Juli 2016 im Krankenhaus erschossen hatte.

Zu den meisten Unfällen kommt es, so die Angaben, nach wie vor auf und in der Nähe von Baustellen. Sieben der acht Toten des Jahres 2016 starben aufgrund unzureichend gesicherter Lasten, Abstürzen von Baugerüsten und bei Arbeiten mit Bauschutt. Einer der Verunglückten etwa stürzte beim Fensterputzen mehr als sechs Meter in die Tiefe.