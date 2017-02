Vor dem "Havanna"-Club in Berlin-Schöneberg sind in der Nacht Schüsse gefallen. Das bestätigte ein Polizei-Sprecher dem rbb. Um kurz vor 4 Uhr seien mehrere Schüsse aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug auf den Eingang der Diskothek in der Hauptstraße abgegeben worden. Das Auto war auf der Hauptstraße in Richtung Potsdamer Straße unterwegs.

Dabei seien zwei Türsteher an den Beinen verletzt worden. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Täter entkamen unerkannt. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Eine Mordkommission des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Das Auto eines Unbeteiligten, das in Richtung Innsbrucker Platz fuhr, sei ebenfalls getroffen worden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Hauptstraße war in beiden Richtungen zwischen Akazien- und Eisenacher Straße bis in die Morgenstunden gesperrt.