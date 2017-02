Ärger um Urinale in Potsdam - Sind "Mund-Pissoirs" frauenverachtend?

28.02.17 | 13:25 Uhr

Ein besonderes Pinkel-Erlebnis versprechen die Pissoirs "Kisses!" einer niederländischen Designerin. Uriniert wird nämlich in einen rotlippigen Mund. Die Urinale haben bereits weltweit für Ärger gesorgt. Der ist nun auch in Potsdam angekommen.



Ein weit offen stehender Mund mit knallroten Lippen. Die Pissoirs in der Potsdamer Konzert-Location "Pirschheide", die ab Mai öffnet, sind in jedem Fall außergewöhnlicher gestaltet, als herkömmliche Urinale. Das dachte sich auch Betreiberin Shima Engelhardt, als sie die Urinale namens "Kisses!" der niederländischen Designerin Meike van Schijndel in ihrem Club installierte. "Wir wollten etwas Besonderes machen", sagt Engelhardt rbb|24. "Es war nicht beabsichtigt jemanden zu ärgern."



Frauenpolitischer Rat findet das "geschmac-klos"

Verärgert über die Mund-Klos reagierte nämlich der Frauenpolitische Rat Brandenburg. In einem Blog-Artikel mit dem Titel "Geschmac-klos" fordert die Organisation zusammen mit dem Frauenzentrum Potsdam und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Potsdam die "Pirschheide"-Betreiberin dazu auf, die "frauenverachtenden" Pissoirs abzuhängen. Es gehe nicht darum, ob es jemand lustig oder anregend finde, dass er jemandem in den Mund uriniert: "Aber an einem öffentlichen Ort damit zu kokettieren, dass bereitwillig aufgesperrte Frauenmünder jederzeit für die Verrichtung der männlichen Notdurft bereitstehen, ist bestenfalls gedankenlos, schlimmstenfalls frauenverachtend", so der Blog-Eintrag.



Engelhardt: "Das ist Kunst"

Engelhardt überrascht die Kritik: "Das ist Kunst - und kein Frauen- oder Männermund". sagt sie. "Die Pissoirs sollen nicht frauenverachtend sein." Abhängen will sie die Urinale nicht. Verena Letsch vom Frauenpolitischen Rat erklärt, dass man sich auch als Sprachrohr von Einzelpersonen sehe, die sich über die Pissoirs beschwert hätten: "Wir möchten in Frage stellen, ob Kunst alles kann". Man stelle die "Anregung zu einer entwürdigenden Geste" zur Diskussion.



Weltweite Aufregung um Pissoirs

Die "Kisses!"-Urinale sorgen nicht zum ersten Mal für Diskussionen. Im "Rolling-Stones-Museum" in Lüchow (Niedersachsen) gab es 2012 Proteste gegen die Pissoirs. Die Fluggesellschaft Virgin Atlantic entschied sich 2004 nach Protesten letztendlich gegen die Urinale. Sie hatte geplant, die Münder am Flughafen in New York anzubringen.



Das Kunstmagazin "Be Artist Be Art" aus London interpretiert die Pissoirs übrigens noch einmal anders: Es malte um einen der Münder ein Gesicht, in dem unschwer US-Präsident Donald Trump zu erkennen ist.