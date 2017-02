Audio: Inforadio | 14.02.2017 | Anna Corves

Unterwegs mit dem Nachlassverwerter - "Nichts mehr da, Wohnung leer und Abschied"

19.02.17 | 15:47 Uhr

Was bleibt, wenn ein Mensch geht? Viele Erinnerungen - und - sein Hab und Gut. Das wird oftmals von Nachlassverwertern aussortiert. Das lässt wenig Raum für Sentimentalitäten. Von Anna Corves

Die alte Dame, die hier lebte, muss ein Herz für Hunde gehabt haben, in den drei Zimmern des Nachwende-Neubaus, mit mausgrauem Teppichboden und niedrigen Decken. Im Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung hat sie Porzellanhunde liebevoll ausgestellt und auf die Fensterfront zum Gärtchen ist ein weißer Terrier gemalt, nebst Schriftzug: "Hier wohne ich". Rührend, einerseits. Andererseits ziemlich kitschig, findet Nachlass-Verwerter Hans-Jürgen Heinicke, aber jeder Mensch sei anders. "Jeder Mensch lebt nach seiner Fasson. Ich bin nicht der Richter für so was oder die Geschmackspolizei." Es ist ein eigenartiges Gefühl, mitten in einem fremden Leben zu stehen. Hans-Jürgen Heinicke ist das gewöhnt. Er stöbert seit mehr als 30 Jahren durch Hinterlassenschaften. In diesem Fall haben ihn die beiden Söhne der Frau beauftragt, die Wohnung zu räumen. Heinicke nimmt sich zuerst die schwere, dunkle Wohnzimmer-Schrankwand vor: auf Hochglanz poliert, kein Staub nirgends. "Buche gefärbt, kein Mahagoni", lautet sein Urteil. Nichts was das Herz erquickt.

Hans-Jürgen Heinecke bei der Arbeit

"Nur Schnick und Schnack"

Für Heinicke gibt es zwei Arten von Wohnungen: Die, für deren Räumung er bezahlt wird. Und die, für deren Räumung er zahlen muss, weil sie Wertvolles bergen - Möbel aus Nussholz zum Beispiel. Oder Korkenzieher in ausgefallenem Design, für die Sammler schon mal 1.000 Euro bezahlen. Für die Wohnung heute wird Heinicke bezahlt werden. Auch wenn er das seinen Auftraggebern schonend beibringen musste: Wer weiß, wie lange die Mutter für die gute Schrankwand gespart hat. Und jetzt soll sie im Heizwerk verfeuert werden. Heinicke - fein geschnittenes Gesicht, Lachfältchen um die Augen, wacher Blick - sortiert stirnrunzelnd den Inhalt und verfrachtet ihn in Ikea-Taschen. Gerade die ganz persönlichen Erinnerungsstücke sind für einen meist Nachlassverwerter wertlos, sie werden auf der Kippe landen. Heinicke kann viele Anekdoten von Überraschungsfunden erzählen: von Schmuckstücken und geheimen Liebesbriefen, die Ehefrauen in Nähkästchen versteckt hielten. Oder einer bescheidenen Wohnung, in der er Goldmünzen in der Gardinenstange fand. Doch heute birgt er keine verborgenen Schätze. "Nur viel Schnick und Schnack für meinen Freund Aleks."

Rührend - aber wertlos und unverkäuflich

Aleks, ein bärtiger Pole, ist gerade draußen vorgefahren, in einem roten Lieferwagen mit Stettiner Kennzeichen. Der Mitfünfziger betritt die Wohnung, schüttelt Heinicke herzlich die Hände. Aleks ist Heinickes Wunderwaffe, weil er auf polnischen Märkten noch vieles verkaufen kann, was Heinicke in Deutschland nur Arbeit und Entsorgungskosten bescheren würde. Aleks' Lagerhalle in Stettin ist tausend Quadratmeter groß. Er schnappt sich Müllsäcke, Umzugs- und Bananenkisten. Im Müll landen der Puddingdeckel und ausgelatschte Schuheinlagen. Ein Tagebuch aus Kriegszeiten, 1942, in das die alte Dame - damals Jugendliche - in alter Schreibschrift jede Mahlzeit notierte: Gemüseeintopf, Kartoffelklößchen. Rührend - aber wertlos und unverkäuflich. Bücher, Mäntel, Lampen wandern in die Kisten. Aleks wird versuchen, sie auf polnischen Trödelmärkten zu verkaufen, auch an deutsche Schnäppchenjäger.



Während Aleks sortiert, zerlegen zwei Männer, die er mitgebracht hat, Möbel in ihre Einzelteile, stapeln sie draußen im Hof vor dem Laster. Heinicke hat mittlerweile alle Nägel aus den Wänden gehebelt. Die Spuren der alten Dame, sie schwinden. Schnell geht das. Die nackte Wohnung sei das Ziel, sagt Hans-Jürgen Heinicke. "Leer ist dann wirklich leer. Nichts mehr da und Abschied".

Was vom Leben übrig bleibt, kommt in Aleks Transporter

Die Nachbarn vermissen die alte Dame

Und dann, gerade als man mit dickem Kloß im Hals die Wohnung verlässt, biegen die Nachbarn um die Ecke, ein ebenfalls schon etwas älteres Ehepaar. Es tut gut, sie von der alten Dame erzählen zu hören. Zu erfahren, dass sie immerhin schon 89 Jahre alt war und in den letzten Jahren durch eine Herz-OP und Nierenschwäche angeschlagen. Und: Dass sie gemocht wurde. Ihren 90. Geburtstag wollten sie eigentlich noch groß feiern, mit Kapelle sogar. Wie schade, dass sie nicht mehr da ist, sagt die Nachbarin. Und das hat dann doch etwas Tröstliches.