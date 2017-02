Nachruf auf Kazim Akboga - "Ich will, dass meine Kunst weitergeht"

15.02.17 | 14:03 Uhr

Sein "Is' mir egal" hat sich eingebrannt - als geflügeltes Wort, als Melodie, und als BVG-Werbeclip. Dabei war Kazim Akboga, der im Alter von 34 Jahren verstarb, viel mehr als nur der Typ aus dem lustigen Video.



"Youtube-Star", "DSDS-Kandidat" und schließlich "BVG-Superstar" – das waren so die Schlagworte, unter denen Kazim Akboga in den vergangenen zweieinhalb Jahren bekannt wurde. Kazim Akboga war zwar auch dies: Bayer, gelernter Fremdsprachensekretär, Gedichteschreiber und Ex-Dönerverkäufer. Für die meisten war er aber einfach der "Is‘ mir egal"-Typ und wird es wohl auch bleiben – am Dienstag war bekannt geworden, dass der 34-Jährige nicht mehr am Leben ist.

Von Hamburg nach Neukölln, von der Werbung in die Kunst

Der Sohn türkischer Einwanderer, der in der Nähe von Schweinfurt aufwuchs, lebte seit 2013 in Neukölln - damals hatte er gerade fünf Jahre als Werbetexter in Hamburg hinter sich und wollte lieber Künstler in Berlin sein. Er habe den Druck und das frühe Aufstehen gehasst, erzählte er der Berliner Morgenpost. Sein Song "Is‘ mir egal", mit dem sich Akboga bei "Deutschland sucht den Superstar" auch Dieter Bohlen vorstellte, hatte bei Youtube schon viele Millionen Aufrufe, als die BVG Ende 2015 eine eigene Fassung produzierte, die mehr als neun Millionen mal aufgerufen wurde. Das dazugehörige Video zeigte Akboga als singenden BVG-Kontrolleur in der U-Bahn und wurde zum viralen Erfolg für die BVG. Für Akboga wurde spätestens jetzt "Is‘ mir egal" zum Markenzeichen: Die Berliner riefen ihm die drei Worte hinterher, wenn sie ihn auf der Straße erkannten, er selbst ließ sich den Slogan auf den Arm tätowieren.

Sein Vorbild war Helge Schneider

So authentisch Kazim Akboga in seinen Videos auch wirkte – er spielte darin eine Kunstfigur. "Ich habe schon Züge von ihm", sagte er der Tageszeitung BZ, "aber das ist überzeichnet". Seine Fans störte das wenig. Waren seine Youtube-Zuschauer bis zum BVG-Clip vor allem "junge Leute mit Migrationshintergrund" und seine "Landsleute aus Neukölln", wie er seine Zielgruppe einmal selbst bezeichnete, kamen mit der erfolgreichen BVG-Fassung von "Is‘ mir egal" und dem dazugehörigen Medienrummel dann auch die Hipster. Seine Videos - zuletzt machte Akboga zur EM im vergangenen Jahr mit seinem Song "Deutschland is gute Land" auf sich aufmerksam - produzierte er in und um seine Wohnung in der Weserstraße – mit fast schon kleinstmöglichem musikalischen und technischen Aufwand, dafür mit immer mit Sprachwitz. Seine Vorbilder seien Leute wie Johann König, Urban Priol und vor allem Helge Schneider, verriet er im Sommer der taz. "Vielleicht hab ich nicht so viel Talent, aber so würde ich gern sein."

Im März erscheint Akbogars Buch

Längst nicht jedes seiner Videos wurde zum Erfolg, aber das große Geldverdienen war ohnehin nicht sein Ziel. "Irgendwie habe ich keine Freude am Sachenkaufen“, sagte er im vergangenen Jahr dem RBB. "Ich will, dass meine Kunst weitergeht und ich satt bin am Ende des Tages. Und das ist für mich eigentlich schon okay. Das reicht eigentlich." Zuletzt hatte er einige Live-Auftritte in Großraumdiscos, außerdem ergänzte er seine kurze Biografie noch um den Punkt "Autor": Im März erscheint sein Buch im Ullstein-Verlag. "Scheißheiten von Kazim Akboga" heißt es im Untertitel, der Haupttitel aber ist, natürlich: "Is‘ mir egal".