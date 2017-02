Handy-Klassiker der Nuller-Jahre - Der Knochen kehrt zurück - wir wollen mehr für Berlin!

Oh unverwüstlich, zeitlos schönes Nokia 3310! Um die Jahrtausendwende warst Du eines der meistverkauften Handys weltweit. Der Akku hielt tagelang. Und jetzt endlich kommst Du wieder! Ganz nostalgisch haben wir mal die Nuller-Jahre angerufen - und uns die schönen Dinge für Berlin rausgepickt.

Stellen Sie sich vor: Sie haben ein Handy – und müssen keine Powerbank mitschleppen, weil der Akku schon nach vier Stunden ausgelutscht ist. Wenn das Ding runterfällt, sind keine 100 Euro für die Reparatur fällig. Sie brauchen kein Cloud-Passwort oder müssen sich über Datendiebstahl den Kopf zerbrechen. Niemand kann sie mit endlosen WhatsApp-Gequatsche entnerven. Und Sie können Ihr altes Jamba-Sparabo reaktivieren. Da hatten Sie doch eh noch Rest-Guthaben. In D-Mark. Warum das alles? Nokia, im Pleistozän bekannt als "größter Handyproduzent der Welt", hat die Rückkehr eines Klassikers angekündigt: Das 3310 soll wieder auf den Markt kommen. Im Februar, für rund 60 Euro. Vor 17 Jahren eroberte das kleine Teil den Markt, Millionen Menschen zockten "Snake" und nicht "Candy Crush". Was man damit noch so machen konnte, hat Buzzfeed eindrucksvoll gezeigt, zum Beispiel Nägel reinhämmern. Wenn also das Nokia 3310 wieder kommt, können wir den Nuller-Jahren sicher noch mehr Schätze abtrotzen. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Loveparade als politische Demonstration

"One world – one Loveparade" war das Motto der 2000er Loveparade, die tatsächlich noch als politische Veranstaltung durchging. Techno brachte ja auch die Jugend der Welt in Berlin friedlich zusammen. Müllberge im Tiergarten und ein anscheinend berauschter Gotthilf Fischer als Moderator der Loveparade beim Sender Freies Berlin ließen dann allerdings auch die letzten vom politischen Gedanken abfallen. Ab 2001 war die Loveparade einfach eine Großveranstaltung, mit angeschlossenem Club-Programm, aber das war immerhin sehr hochwertig.

Palast der Republik

Was haben wir gelacht und gefroren damals, im asbestigen Palast der Republik, nunmehr als "Volkspalast" zur beliebten Party-Location geworden. Es gab Kunst, Theater, Clubbing und Schlauchboot-Fahrten in der teils gefluteten, riesigen Ruine. Vor elf Jahren wurde das Gebäude dann abgebaut. Gesprengt werden durfte nicht, weil sonst ganz Mitte hätte wackeln können. Und gerummst hatte es ja schon während der Debatte um die Weiternutzung genug.

Berlin ohne Hofbräuhaus

In München steht ein Hofbräuhaus wissen wir spätestens seit 1981, als die "Spider Murphy Gang" mit diesem Satz ihren Smash-Hit "Skandal im Sperrbezirk" eröffnete. Und da gehört es auch hin: nach München. Da trägt man Lederhose, sagt "Grüß Gott" statt "Guten Tag", trinkt Weißbier und filmt den jubelnden Lewandowski Robert mittelenthusiastisch mit dem Smartphone, wenn er halt mal wieder getroffen hat. Aber in Berlin? Es hat ja trotzdem vor 17 Jahren so ein Weißwurst-Haus am Potsdamer Platz eröffnet. 2011 ist am Alexanderplatz noch eins dazugekommen. Ja, Himmel Herrgott Sakrament nochmal, Zefix!

Eine neue Vergabe des BER

1999: Der BER soll eigentlich durch private Unternehmen gebaut und betrieben werden, Hochtief erhält den Zuschlag, ein Gericht beanstandet das allerdings wegen Verfahrensfehlern. 2003 entscheiden Wowereit und Platzeck: Der BER soll doch ein rein öffentliches Projekt werden. Ausgang bekannt. (Bei all den BER-Fehlern fragt man sich allerdings, ob 1999/2000 als Rückreisedatum reicht.)

Hertha muss wieder auf Platz 5 (mit Schlabberhose)

Was waren das für Jahre! 3.! 6.! 5.! 4.! Von 1998 bis 2002 mischte die Hertha die Bundesliga auf. Danach ging es – bis auf ein kleines Hoch – bergab. Bis in die 2. Liga. Zwei Mal. In der vergangenen Saison reichte es immerhin zu Platz 7. Platz 5 würde in dieser Saison direkt für die Europa League reichen. Außerdem könnte – wie um die Jahrtausendwende - Jarstein wie einst Kiraly mit Schlabberhose auflaufen.

Berlinale wieder mit George Clooney

Die 50. Berlinale im Jahr 2000 war die letzte des Festivalleiters Moritz de Hadeln und die erste, die die beiden Multiplexe Cinemaxx und Cinestar als wichtigste Spielstätten hatte. Es zieht zwar wie Hechtsuppe am Potsdamer Platz, aber am Ende waren sich alle einig, dass die Berlinale ihren Ort gefunden hat, an dem man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Außerdem kam George Clooney und stellte seinen Film "Three Kings" vor. An seiner Seite Milla Jovovich und Naomi Campbell. Gemeinsam mit Bono von U2 standen sie eines Abends vorm WMF, um der Party-Reihe "Kings Club" die Aufwartung zu machen. Cooler geht’s nun wirklich nicht.

Alba wird wieder wer Die letzte Meisterschaft holte Alba Berlin 2008, in der Max-Schmeling-Halle - mit dem langhaarigen Julius Jenkins und Patrick Femerling mit seinen weißen Kniestrümpfen. Inzwischen verlieren die Basketballer zuhause gegen Jena. Jenkins spielt jetzt bei den Thüringern, die Zöpfe sind ab. Und bei Alba trägt keiner mehr lange Socken.

Motorisiert durchs Brandenburger Tor

Bis zum Herbst 2002 war es möglich, mit dem Auto oder dem Bus durch das Brandenburger Tor zu fahren. Man fühlte sich ein bisschen wie Horst Buchholz in Billy Wilders Film "Eins, zwei, drei", der wegen der Liebe und der Ideologie zwischen dem amerikanischen und dem sowjetischen Sektor hin und her fuhr. Wir wollen wieder aus dem Cabrio winken.

Besseres Wetter

Im Jahr 2000 hatte Berlin mit 29,6 Grad am 23. April den seit 170 Jahren heißesten Ostersonntag. Und am 24. Dezember lag Schnee. Merken Sie was?

Die BSR wurde cool

"Würstchenbude", "Häufchenhelfer", "Kippendiener" – inzwischen haben wir uns an die coolen Sprüche auf den Papierkörben und Müllwagen der Berliner Stadtreinigung gewöhnt. Los ging das Ganze im Jahr 1999 mit dem Slogan "We kehr for you", an den sich heute noch viele erinnern können. Inzwischen machen es die Stadtreinigungen von Hamburg und München den Berlinern nach. Aber mal ehrlich: "Leer Force One" auf einem Müllauto ist kaum mehr zu toppen.

PS:

Ach, eins noch. Was die Nuller-Jahre für sich behalten können, sind die Apres-Ski-Hits wie der "Anton aus Tirol". Elf Wochen Nummer 1 in den deutschen Single-Charts. "Ich treib es heiß und eisgekühlt. Wippe ich mit dem Gesäß, schrei'n die Hasen SOS und wollen den Anton aus Tirol…" Es war auch nicht alles gut damals.