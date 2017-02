Ein Notarzteinsatz am Bahnhof Greifswalder Straße hat am Mittwochnachmittag für Beeinträchtigungen im Berliner S-Bahnverkehr gesorgt.



Die Linien S8, S85, S9 und die Ringbahn waren für etwa 90 Minuten zwischen Schönhauser Allee und Landsberger Allee unterbrochen. Inzwischen wurde die Strecke von der Bundespolizei wieder freigegeben, Reisende müssten jedoch bis in den Abend mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, sagte Bahnsprecher Ingo Priegnitz rbb|24. "Fahrgäste sollten zehn Minuten mehr einplanen", sagte Priegnitz.