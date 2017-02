Demnach können die Jagdpächter zunächst drei Jahre lang für jedes Tier, das zusätzlich zur so genannen Jagdstrecke erlegt wird, eine Prämie von 20 Euro beantragen. Mit der freiwilligen Zahlung dieser Prämie will das Land einen Anreiz schaffen, die hohen Schwarzwildbestände im Land zu reduzieren.

Der neu gewählte Landrat im Kreis Oder-Spree, Rolf Lindemann (SPD), hat am Freitag gemeinsam mit Agrar- und Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) eine Vereinbarung über eine Erlegungsprämie für zusätzlich erlegtes Schwarzwild – also Wildschweine - unterschrieben.

Begründet wird dies damit, dass - obwohl die Jagdstrecke in diesem Bereich seit Jahren hoch ist - die Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen, aber insbesondere auch an den Hochwasserschutzanlagen an Oder und Neiße, auf hohem Niveau blieben.

Gleichlautende Vereinbarungen sollen mit den Landkreisen Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland, Spree-Neiße sowie für die Städte Frankfurt (Oder) und Cottbus abgeschlossen werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind die in diesem Gebiet gelegenen Verwaltungsjagdbezirke der Länder und des Bundes.