Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt am Freitag über das Oktoberfest am Schlachtensee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf.



Grund ist eine Klage von mehreren Anwohnern: Sie halten den Lärm und den zusätzlichen Autoverkehr besonders am Wochenende in den Abend- und Nachtstunden für unzumutbar. Die Nachbarn wollen erreichen, dass das Fest verboten oder zumindest eingeschränkt wird.



Das Oktoberfest im Stadtteil Zehlendorf findet seit mehreren Jahren jeweils im Herbst in einem großen Ausflugslokal statt. Es dauert einen ganzen Monat und wird unter anderem mit Live-Musik gefeiert.