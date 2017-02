Netzwerk in Berlin soll Jungen missbraucht haben

Im Prozess gegen ein mutmaßliches Pädophilen-Netzwerk steht nur noch ein Angeklagter vor dem Berliner Landgericht. Das Verfahren gegen einen 53-Jährigen wurde am Dienstag eingestellt. Er sei bereits 2009 wegen Missbrauchs von Kindern zu dreieinhalb Jahren verurteilt worden, hieß es. Die nun angeklagten Taten hatten sich davor ereignet. Der Mann hatte zuvor sexuelle Handlungen mit zwei in der Anklage genannten Geschädigten zugegeben.

Jungen missbraucht und an Freier vermittelt

Für den 51-jährigen Hauptangeklagten kündigte die Anwältin ein Teilgeständnis an. 376 Fälle des Kindesmissbrauchs in der Zeit von Juli 2002 bis Ende 2009 werden dem Mann zur Last gelegt.