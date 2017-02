Das neue Berliner Zuhause für ein Panda-Pärchen aus China nimmt Form an: Rund dreieinhalb Monate nach Baustart feierte der Zoo am Dienstag Richtfest für die rund neun Millionen Euro teure Anlage. Dabei waren auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der chinesische Botschafter Shi Mingde.

Berlins bislang letzter Panda, Bao Bao, war 2012 gestorben. 2015 hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande eines China-Besuchs Verhandlungen über neue Pandas für den Zoo angestoßen. Vom Sommer an soll nun ein Pärchen als Leihgabe für 15 Jahre bleiben. Der Berliner Zoo wäre dann der einzige in Deutschland mit Großen Pandas.