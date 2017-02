SEK-Einsatz in Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Pankow

In der Flüchtlingsunterkunft Treskowstraße in Berlin-Pankow hat es nach ersten Informationen eine Messerattacke gegeben. Ein Mensch wurde laut Polizei verletzt. Ein Spezialeinsatzkommando ist vor Ort.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Pankow ist nach ersten Informationen vom Donnerstagmittag ein Spezialeinsatzkommando der Polizei im Einsatz. Ein Mann habe eine andere Person zunächst mit einem Messer verletzt und sich selbst dann in einem Raum eingeschlossen, sagte Polizeisprecher Martin Dams rbb|24.



Noch sei unklar, in welcher Räumlichkeit sich der Mann verschanzt habe. Der Mann soll das Messer weiter bei sich tragen. Berichte über eine mögliche Geiselnahme bestätigte Dams gegenüber rbb|24 nicht.



Nach rbb-Informationen soll es zuvor eine Auseinandersetzung unter Bewohnern des Flüchtlingsheims in der Treskowstraße gegeben haben. Eine verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

