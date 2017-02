Nach einem Einsatz von Pfefferspray in einem Flüchtlingsheim in Massow (Dahme-Spreewald) ist ein 29-Jähriger am Mittwoch zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Bei dem Vorfall im September 2015 waren rund 35 Menschen verletzt worden. Das Ereignis hatte hohe Wellen geschlagen, da zunächst ein rassistisches Motiv vermutet worden war.

Der Mann hat nach Gerichtsangaben in der Verhandlung zugegeben, im Herbst 2015 in einem Flur des Flüchtlingsheims in Massow (Dahme-Spreewald) Pfefferspray versprüht zu haben. Er hatte zu dieser Zeit auch auf dem Gelände gelebt, weil er für Bauarbeiten eingesetzt war. An dem besagten Tag hatte er laut Gericht noch mit einigen der Bewohner gefeiert, bevor es zu dem Vorfall kam. Nach Angaben der Polizei war der 28-Jährige bei seiner Festnahme leicht alkoholisiert und reagierte auf einen Drogentest positiv auf Amphetamine und Methamphetamin.

Das Spray drang in mehrere Räume, so dass viele der Verletzten Augenreizungen erlitten. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Landkreises Dahme-Spreewald waren zeitweise 250 Einsatzkräfte vor Ort, da sie nach einem Plan für einen sogenannten "Massenanfall von Verletzten" alarmiert wurden.