Fund in Berlin-Mitte

"Schwein gehabt" im wahrsten Sinne des Wortes hatte ein Hausschwein am Montag in Berlin-Mitte: Polizisten fanden es in einer Tierbox auf dem ehemaligen Gelände einer Eisfabrik und befreiten es.

Ein Passant hatte gegen 14 Uhr eine Polizeistreife in der Köpenicker Straße angesprochen und den Beamten mitgeteilt, dass er angeblich einen leblosen Mann mit einem Hund auf dem Gelände gesehen habe. Die Beamten suchten nach dem Mann, konnten ihn jedoch nicht finden. Stattdessen hörten sie das leise Grunzen eines Hausschweines.

Die Beamten brachten das von der Polizei benannte Tier Namens "Gustl" zunächst zu einer Polizeidienststelle, wo es etwas zu trinken und zu fressen bekam. Da die Katzentransportbox zum Halten von Hausschweinen nicht artgerecht ist, haben die Polizisten ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Das Schwein blieb jedoch nicht lange bei der Polizei in "Gewahrsam" - Dienstkräfte brachten es in ein Tierheim.