Drohbriefe lösen Polizeieinsatz an Schulen aus

Gymnasien in der Uckermark

An vier Gymnasien in der Uckermark gibt es seit dem Morgen mehrere Polizeieinsätze. Betroffen sind Gymnasien in Angermünde, Prenzlau, Schwedt und Templin.

Hintergrund sind Drohbriefe, die an den Schulen eingegangen sind. Polizei-Sprecher Stefan Möhwald von der Polizeidirektion Ost sagte dem rbb, es handele sich um Briefe ganz allgemeiner Art, die sich nicht gegen bestimmte Personen richteten. Die Polizei nehme diese Schreiben ernst und habe Kollegen vor Ort postiert, die darauf achteten, dass Schulfremde die Gebäude nicht betreten. Nähere Details sind noch nicht bekannt.

Der Schulbetrieb geht trotz des Polizeieinsatzes weiter.