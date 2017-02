Jugendliche haben auf dem Berliner U-Bahnhof Friedrichsfelde zwei Polizisten verletzt.



Nach Angaben vom Freitag waren Beamte in der Nacht zum Samstag zu dem Bahnhof gerufen worden, wo sich zwei Gruppen stritten. Eine 16-Jährige schlug und trat daraufhin unvermittelt auf eine Polizistin ein und verletzte sie leicht an Kopf und Beinen. Bei der Jugendlichen wurde später ein ein Atemalkoholwert von 0,6 Promille festgestellt.



Ein 20 Jahre alter Begleiter versuchte zudem, die Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen. Der Beamte konnte dies verhindern, verletzte sich dabei jedoch die Hand.



Später stellte sich heraus, dass zwei Unbeteiligte im Alter von 29 und 31 Jahren ebenfalls attackiert und leicht verletzt worden waren. Sie gaben an, von einem 19-Jährigen angegriffen worden zu sein, der zuvor an dem Streit der beiden Gruppen beteiligt war.