Zum Glück sind es nur Übungen. Auf dem Truppenübungsplatz in Wedrzyn, im Lebuser Land, circa 50 Kilometer hinter der deutsch-polnischen Grenze, wollen sich der Zivilist Grzegorz Matuszewski und seine Kollegen auf alle möglichen Szenarien vorbereiten. In Tarnuniform, mit Gewehr und Funkgerät, laufen sie durch das Gelände und jagen vermeintliche Saboteure. Alles unter der Anleitung echter Soldaten der polnischen Armee. Echt ist auch die Ausrüstung, die sie vom polnischen Militär zur Verfügung gestellt bekommen: Panzerwagen, scharfe Munition und sogar Hubschrauber.

Im Alltagsleben ist Matuszewski Unternehmer und lebt in Zary, dem ehemaligen Sorau, 40 Kilometer entfernt von Forst (Spree-Neiße) in der Lausitz. Wenn er nicht geschäftlich unterwegs ist, widmet der Mittvierziger seine Zeit und sein Geld gerne dieser Art von Militärschulungen sowie seiner persönlichen Ausrüstung als Mitglied einer paramilitärischen Einheit, der "Lebuser Kompanie der territorialen Verteidigung". "Ich habe meine Firma, ich habe meine Familie, drei Kinder. Ich will, dass sie sicher sind", sagt Matuszewski. Denn momentan könne man sich in Polen nicht sicher fühlen, glaubt er.

"Es reicht, wenn man sich in den Medien anschaut, was in Ost-, aber auch in Westeuropa passiert, in Frankreich oder Deutschland. Die Attentate. Die polnische Armee ist nicht so groß, wie in den Nachbarländern, sie braucht eine Unterstützung von uns." Mit seinen Überlegungen ist Matuszewski nicht allein. Die Lebuser Kompanie hat zurzeit 150 Mitglieder, und überall in Polen sind mittlerweile ähnliche paramilitärische Einheiten aktiv. Insgesamt umfassen sie mehrere Tausend Männer und Frauen.

Dieses Potenzial will die polnische Regierung nun nutzen. Das Verteidigungsministerium will mit ihnen eine neue Militärformation schaffen: Neben Marine, Luftwaffe, Heer und Sondereinheiten soll es bald auch die "Territoriale Verteidigung" geben. Diese soll die Armee in Krisensituationen und im Krieg entlasten.