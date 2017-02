Der Modellversuch in der Potsdamer Zeppelinstraße, mit dem die Stadt versucht, die Luftschadstoffe zu verbessern, soll Anfang Juni starten. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.



Während des Modellversuchs wird die Zeppelinstraße verengt. Für Autofahrer stehen dann je eine durchgängige Fahrspur in stadteinwärtiger und stadtauswärtiger Richtung sowie eine Abbiegespur zur Verfügung. Stadtauswärts gibt es für Fahrradfahrer einen markierten Fahrstreifen auf der Fahrbahn. Bereits seit August vergangenen Jahres gelten in der Zeppelinstraße aus Lärmschutzgründen Geschwindigkeitsbeschränkungen.



Bis zum Start des Modellversuchs soll es mehrere Maßnahmen geben, mit denen Autofahrern der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad attraktiver gemacht werden soll. So werden bis Ende April unter anderem die Fahrradparkplätze am Bahnhof Charlottenhof ausgebaut, außerdem ein Blindenleitsystems von der Straßenbahnhaltestelle bis zum Bahnhofsgebäude und zu den Aufzügen eingebaut.

In der Zeppelinstraße werden die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Luftschadstoffe regelmäßig überschritten. Mit dem Modellversuch soll getestet werden, ob sich der Straßenverkehr reduzieren und die Luftschadstoffwerte verbessern lassen.