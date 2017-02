Keine andere Landeshauptstadt in Deutschland ist 2015 prozentual so stark gewachsen wie Potsdam. Und nicht nur in Sachen Bevölkerungszuwachs ist Potsdam ganz vorn im Länderhauptstadt-Vergleich. Es wird auch mehr gebaut als anderswo.

Im Vergleich mit den anderen Landeshauptstädten ist Potsdam nicht nur in Sachen Bevölkerungswachstum vorn dabei: Im Wohnungsbau erreicht die Stadt den ersten Platz mit 1.233 Wohnungen, die im Laufe des Jahres 2015 fertig wurden. Damit erreicht Potsdam eine Quote von 14,1 Neubauten auf 1.000 schon bestehende Wohnungen. Auf Platz zwei liegt Hamburg mit einer Quote von 9,2. Berlin ist mit einer Quote von 1,8 weit abgeschlagen und belegt den vorletzten Platz.