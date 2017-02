Großeinsatz für die Potsdamer Feuerwehr: Die Rettungskräfte brachten am Mittwochmorgen 50 Bewohner eines elfstöckigen Hochhauses in Sicherheit, nachdem in der achten Etage ein Feuer ausgebrochen war. Einige hatten sich zuvor auf ihre Balkone gerettet.

Im Potsdamer Wohngebiet Waldstadt II ist am Morgen ein Hochhaus in Brand geraten und evakuiert worden. Alle 50 Bewohner des elfgeschossigen Gebäudes an der Saarmunder Straße wurden am frühen Mittwochmorgen in Sicherheit gebracht, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Mehrere Menschen waren zuvor bereits auf die Balkone geflüchtet. Sie wurden mit einer Drehleiter gerettet, auch Fluchthauben kamen zum Einsatz. Drei Bewohner kamen mit schwerer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Einer von ihnen wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin verlegt.

Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einer Wohnung in der achten Etage. Das ganze Stockwerk war nach Abschluss der Löscharbeiten unbewohnbar, ebenso zwei darunterliegende Wohnungen. Die Bewohner kamen zunächst bei Verwandten unter.



Für drei Mietparteien organisierte die Stadtverwaltung Potsdam Hotelzimmer. Die Feuerwehr war mit 54 Kräften im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu übernommen.