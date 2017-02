Nach dem Ausfall des Prignitz-Expresses, dem RE6, auf einigen Streckenabschnitten, will die Deutsche Bahn den Verkehr in der nächsten Woche wieder aufnehmen. Dazu werden zwischen Hennigsdorf und Berlin ab Montag elektrische Triebzüge eingesetzt; im übrigen Linienverlauf kommen ab Mittwoch dann gemietete Dieselloks zum Einsatz, wie die Bahn am Freitag mitteilte.

Die Landesregierung hatte zuvor scharfe Kritik geäußert, dass die Bahn aufgrund von Problemen mit den eigenen Loks ihre Angebote zusammengestrichen hatte und in einigen Abschnitten nur noch Ersatzverkehr mit Bussen anbot. Am Montag will sich auch der Verkehrsausschuss des Landtags damit in einer Sondersitzung mit dem Problem beschäftigen.