Ein Missbrauchsfall um ein russlanddeutsches Mädchen kommt nun vor Gericht. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der sexuelle Kontakte zu der damals 13-Jährigen gehabt haben soll, allerdings einvernehmlich. Das sagte die Sprecherin des Landgerichts für Strafsachen am Dienstag.

Der Fall war bekannt geworden, weil das in Marzahn wohnende Mädchen Anfang 2016 angegeben hatte, von drei Migranten entführt und missbraucht worden zu sein. Später stellte sich heraus, dass sich das Mädchen wegen Schulproblemen versteckt hatte. Das russische Fernsehen zog die vermeintliche Vergewaltigung groß auf, der russische Außenminister schaltete sich ein, Hunderte Russlanddeutsche demonstrierten in Berlin vor dem Kanzleramt gegen die angebliche Migrantengewalt. Die Berliner Polizei ging hingegen relativ schnell davon aus, dass es in dem Fall weder eine Entführung noch eine Vergewaltigung gab.